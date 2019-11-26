韓國瑜出席聯合競選總部成立大會

【現場直播】韓國瑜出席聯合競選總部成立大會｜2019.11.26

國民黨總統參選人韓國瑜26日台東傾聽之旅，下午5時10分將出席聯合競選總部成立大會，根據《中國時報》記者獨家掌握，先前鴻海董事長郭台銘選定的副手、前台東縣長黃健庭也現身台上。

除了黃健庭歸隊外，前台東縣長吳俊立也全程陪同韓國瑜力挺，台東泛藍大團結，在2人的加持下，「藍營凝聚一條心」，可望在2020總統大選開出好成績。

(中時電子報)