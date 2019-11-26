台東大團結 黃健庭現身韓國瑜競總造勢 17:542019/11/26 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜台東競總成立，前縣長黃健庭現身。（圖／中時電子報直播） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜出席聯合競選總部成立大會 【現場直播】韓國瑜出席聯合競選總部成立大會｜2019.11.26 國民黨總統參選人韓國瑜26日台東傾聽之旅，下午5時10分將出席聯合競選總部成立大會，根據《中國時報》記者獨家掌握，先前鴻海董事長郭台銘選定的副手、前台東縣長黃健庭也現身台上。 除了黃健庭歸隊外，前台東縣長吳俊立也全程陪同韓國瑜力挺，台東泛藍大團結，在2人的加持下，「藍營凝聚一條心」，可望在2020總統大選開出好成績。 (中時電子報) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #黃健庭 #台東縣 #吳俊立 也許您會感興趣 推薦閱讀 命理師看不下去了！「2大殺招」助韓國瑜逆轉勝 00:032019/11/22 娛樂 韓國瑜亟待跨越的3大坎 04:092019/11/22 論壇廣場 張亞中：國民黨的「重新啟動」已刻不容緩 17:052019/11/22 政治 難怪隨扈會哭！陳揮文揭韓國瑜私下真實一面 00:202019/11/23 娛樂 盧轟綠廣告立委過半 席次已2／3 12:272019/11/23 政治 韓國瑜嗆民進黨鎖國 民進黨反嗆 13:082019/11/23 政治 黃暐瀚抓包蔡英文小動作 這就是溫度 00:012019/11/24 政治 托育政策拿香跟拜？蔡英文：是現在正在做的方案擴大 12:462019/11/24 政治 拚2020 蔡英文：未來還有更多政策一一端出 19:502019/11/24 政治 被指裝窮騙選票 宋反謝扁證明清白 14:012019/11/26 政治 政治熱門新聞 蔡韓最新民調 網傻眼：竟然逆轉了！？ - 政治 封殺影片外流？賴清德造勢 網驚：哇好多… - 政治 韓國瑜為何選得這麼辛苦？他：怪一個人 - 政治 與蔡完全不同！韓國瑜台東拜廟 港媒觀察到奇特現象 - 政治 蔡嘉義造勢 綠媒竟喊挺英破百萬人！網嚇到：見鬼了... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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