中央氣象局今（26）上午10時發布颱風資訊，今年第28號颱風「北冕」正式形成，未來將朝菲律賓東方海面移動，不排除有可能發展成強烈颱風，目前對台灣尚無影響。

氣象專家彭啟明指出，目前北冕中心位置在北緯 10.3 度，東經 147.2度，以每小時29公里速度緩慢向西北西進行，並表示今年第28號颱風的形成已追平1991年11月中形成6個颱風的紀錄，雖依時序12月即將入冬，但是太平洋高壓位置依然偏北，導致太平洋洋面上的熱帶擾動持續活躍，這說明今年11月份熱帶太平洋區域海面溫度仍偏高，有近30度的高溫，相當適合颱風結構的發展，目前位置在關島東南方，未來路徑緩慢西行，強度、範圍都還有很大的發展空間，需特別留意。

天氣部分，氣象專家吳德榮表示，今日至周五持續受東北季風影響，北臺灣氣溫偏涼，其他地方早晚亦涼，北部及東半部地區有局部性短暫雨，降雨機率為30％-40％，主要集中在基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區，此波東北季風將分兩股冷空氣南下，第一波在今天清晨來到，中部以北及東北部低溫下探至17、18度，其他地方約20度上下；另一波冷空氣明於周四及周五南下，比這一波略強，中部以北及東北部低溫將下探至15、16度，其他地方只有17至19度，因鋒面帶來的水氣影響，周四（28）周五（29）降雨範圍影響至北部平地區域，其他地區如東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖則有8到9級強陣風，請注意。

吳德榮最後提醒，按照北冕目前行徑路線走向不排除在下周一到周二會接近菲律賓及台灣附近，雖對台灣沒有直接影響，但因近年來颱風路徑較以往多變，值得留意其變化。

濕又冷！東北季風持續釀局部性大雨

(中時 )