嘉義縣東石分駐所與東石消防分隊建築相鄰，3年前受地震影響，分隊建築被鑑定為危樓，縣消防局決定異址重建，但由於原料價格上漲等因素，多次流標，分駐所正重建中，分隊也搬遷至先天宮辦公；不過，皇天不負苦心人！縣消防局歷經10次招標，日前順利發包出去，也終於放下心中的大石頭了。
東石消防分隊建築，大約興建於民國70年，3年前因地震，分隊建築被張貼「災害後危險建築物標誌」，其內部有些房間天花板鋼筋裸露，無法居住就當倉庫使用；有些較輕微，先以塑膠面板封住應急，但是屋頂水泥嚴重剝落，每逢大雨就得趕緊拿桶子接水，消防隊員天天看著建築梁柱裂縫逐年擴大，實在憂心不已。
嘉義縣消防局去年執行新建工程招標，在第6次流標後，已增加預算到3666萬元，但因成本、缺工等因素，始終乏人問津，沒有廠商願意投標，自從8月第9次流標後，縣消防局決定在第10次招標前，更詳細審核建築師提出的單價是否符合市價，終於在11月中旬發包出去。
嘉義縣消防局副局長蔡建安表示，這次順利發包，壓力的確減輕不少，新址位在台82線東西向快速公路旁，占地約1155平方公尺，目前預定12月下旬開始施工。
東石消防分隊直呼，「新家終於有著落了！」近日剛搬進先天宮，仍需花一段時間慢慢習慣環境，不過，在這裡辦公，不僅不用擔心建物問題，還有神明加持保佑，他們也能住得安全又安心，希望興建工程能順利完工，讓他們盡早搬進新址。
(中時 )
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