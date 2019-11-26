前女團「KARA」人氣成員具荷拉，本月24日被發現陳屍自宅，警方初步調查研判無他殺可能，28歲香消玉殞讓人驚愕又悲憾，事實上她去年經歷不少風波除了演藝事業上遭逢合約問題外，感情方面也讓她大受打擊，與前男友崔某互控傷害，具荷拉不但被崔某打到子宮出血，甚至還被以公開偷拍性愛片威脅之，此事因為上了法庭而鬧得人盡皆知，如今爆出，審案過程中法官堅持閱覽她的性愛片，她忍痛公開，男方卻獲判無罪，給具荷拉帶來二度傷害。

具荷拉2018年因為跟前男友之間的家暴問題及遭以偷拍的性愛片威脅一事，鬧上了法庭，她不惜公開當時為保護自己下跪求饒，因此罹患憂鬱症，而審理期間，具荷拉本不願公開相關影片，然法官卻為了判決「堅持要看」，沒想到最終法庭針對財物損壞、傷害、威脅及強迫等4項對崔某做出有罪判決，然性暴力相關罪嫌卻是判定無罪，當時法官給的理由是雖然拍性愛影片沒得到具荷拉同意，但考量當時兩人是情侶關係，「受害者當下也沒制止，故無法認定為偷拍」，判決結果一出引爆群情激憤，雖及聯署在青瓦台網站發起「加強對性犯罪處罰」請願，才一天就突破10萬人簽署，如今早突破20萬門檻，南韓政府必須對此事做出回應。

而如今具荷拉等不到結果，先一步離去，作家孔智妍忍不住出來指責負責家暴案的法官吳德植，據《首爾新聞》報導，孔智妍表示當時法官說偷拍影片是關鍵，要求提供，然具荷拉代表律師認為閱覽影片是二次傷害拒絕，而法官卻堅持觀看，最後具荷拉方面讓步，單獨將影片交給法官觀看，但最後卻判崔某偷拍無罪，孔智妍氣炸表示：「這是野蠻行為」，具荷拉代表律師事後也說當事人對於性愛影片是否被人們看到，感到非常擔憂，終日活在不安之中。

而日媒《sponichi スポニチ》報導，日本方面有相關人士爆料，具荷拉在日本工作時，其實狀態OK，態度也相當正向積極，這次她僅是說了28日在韓國有個重要會議，當時狀態看起來沒有異常，另一名演藝圈相關人士則表示，具荷拉常為工作日、韓兩邊跑，曾跟身旁的人訴苦：「只要回韓國就很憂鬱」，似乎在家鄉有著傷痛的記憶與壓力。

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(中時電子報)