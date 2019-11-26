金門王姓老師與同事約好一起到校開會，卻遲遲不見人影，連電話也不接。縣消防局據報火速趕到租屋處破門而入，驚見他疑似腦中風倒在地上，趕緊送醫急救才穩住狀況。
縣消防局勤指中心在26日上午9時17分許，接獲許姓民眾報案說，他早上與王姓同事約好一起到學校開會，但8時40分電話聯絡後，對方就再也不接電話，到家裡按門鈴也沒人應門，懷疑獨居5樓租屋處，且身體狀況不好的同事可能發生意外。
金城消防分隊立即出動2車6人，小隊長李錫安帶隊趕到現場，在不斷敲門沒人回應後，火速下令隊員陳天傑、邱振燦用圓盤切割器破壞外門的絞鏈後，將外門整樘拆下來，再將內門的門鎖破壞後順利進入，發現王姓老師倒在地上。
救護人員評估他的生命徵象，確認意識清楚、血糖值量測正常，但〈辛辛那提〉3項檢測：言語、微笑和舉臂測試均異常，屬疑似中風危急個案，馬上將他送往金門醫院急診。
縣消防局指出，冷熱交替季節是中風的好發期，有心腦血管疾病的民眾，發現異常應及早就醫，把握急救黃金3小時，可以透過〈辛辛那提〉檢測：言語、微笑和舉臂測試，只要其中有任何1項異常，應立即就醫接受進一步檢查，以確保生命安全。
(中時 )
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