目前擔任志工多為地方較為高齡長輩，藉由這個計畫培育了新的的餐飲服務志工人力，也學習到許多素食菜色變化技巧，多元化菜色配搭，讓長輩吃素也吃的開心又健康。(吳建輝攝)

彰化縣長王惠美除了到場鼓勵社區單位辛勞，也親自參與烹煮課程，與志工們一起學習新的烹調技術。(吳建輝攝)

彰化縣政府26日在二林文教園區舉辦「翻轉社區照護共食新煮張-據點餐飲服務養成計畫」成果發表會，邀請縣內9個特色社區，一起到場示範社區供餐菜色料理，各社區分享各自的拿手菜，也互相交流社區供餐服務的經驗與祕訣，以食交友社區間互相鼓勵彼此成長。

今年度甄選出參加培訓計畫社區的社區包括了，芬園鄉中崙社區發展協會、花壇鄉花壇社區發展協會、秀水鄉馬興社區發展協會、福興鄉外埔社區發展協會、埔鹽鄉廍子社區發展協會、溪湖鎮西勢社區發展協會、員林市社團法人愛加倍社區服務協會、永靖鄉福興社區發展協會及溪州鄉溪厝社區發展協會，各社區也端出加入地方特產的拿手菜，彼此精進更加貼近長輩需求。

彰化縣長王惠美說，如何讓長者在社區快樂健康安老，是非常重要的課題，也是縣府努力的目標，感謝各社區理事長、總幹事及志工的用心，讓長者就近得到照顧，未來縣府也會提供更多的舞台，讓長者盡情發揮才藝，過得更加健康快樂。

彰化目前共有223個社區照顧關懷據點，其中有199個有供餐服務，縣府也重視據點恭餐服務的品質，這次計畫也特別邀請老師對社區進行廚藝的指導，除了讓社區發展協會的志工們學習到新的烹調技術，也可以讓服務的長者吃得健康安心。

(中時 )