就讀大村國中三年級的石雅純，今年獲得全國中等學校田徑錦標賽國中女子組800公尺、1500公尺雙料冠軍，下一個目標希望明年4月的全中運能夠再次奪冠。(吳建輝攝)

大村國中田徑教練顏代婷(右1) 18歲就有「彰化羚羊」之稱，在彰化縣中小學聯合運動會勇奪4金，更打破彰化縣運14年200公尺短跑的大會紀錄，2008參加亞青盃田徑賽，勇奪400公尺個人及接力賽2面銅牌，為國爭光。(吳建輝攝)

就讀大村國中三年級的石雅純，今年獲得全國中等學校田徑錦標賽國中女子組800公尺、1500公尺雙料冠軍，特別的是雅純並非科班出身，在沒有經過訓練參加校內運動會800公尺比賽時，成績居然直追體育班的田徑選手，讓田徑隊教練顏代婷相中，邀請他加入田徑隊，僅短短訓練一年半時間就拿到雙料冠軍。

顏代婷說，雅純是在校內運動會800公尺比賽時，始終緊跟在田徑隊選手的後方，她跑步看起來非常輕鬆，覺得她很有天分，詢問過後就邀請她加入訓練，但她是一般生不是體育班的學生，每天只能利用第七節到第八節約一個半小時的時間練習。

石雅純說，其實一開始很抗拒練習，因為怕累所以不想練，但現在經過訓練已經不像以前一樣，越來越喜歡，被問到奪冠以後心情，她說奪冠後壓力反而變大，因為教練跟師長的期許變得更大，下一個目標希望明年4月的全中運可以再次拿到冠軍；她還說，跑步的時候要有策略，怕被集團卡住，還要隨時注意其他選手動向，步伐呼吸、手臂擺動等等都需要配合，才能跑出好成績。

大村國中吳秀貞校長說，石雅陳同學，這次在比賽獲得佳績於有榮焉，雖然她不是體育班，但是在運動會被老師挖掘，只利用課餘時間練習，短短一年半時間就獲得雙料冠軍，這也是第一次有學生拿到雙料冠軍，破了大村國中的紀錄，希望未來她繼續跑下去，為自己也為學校爭光。

而正所謂強將無弱兵，大村國中田徑教聯顏代婷其實18歲就有「彰化羚羊」之稱，在彰化縣中小學聯合運動會勇奪4金，更打破彰化縣運14年200公尺短跑的大會紀錄，全國中學聯運摘金後順利入選國手，2008參加在印尼雅加達舉行的亞青盃田徑賽，勇奪400公尺個人及接力賽2面銅牌，為國爭光。

(中時 )