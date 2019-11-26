獲選台南市長青環保義工的邱蘇品阿嬤，是後壁新嘉社區的環保義工，她一做就是20幾年，現在已經高齡95歲，身體還相當硬朗，也是年紀最大的環保義工。（台南市政府衛生局提供／莊曜聰台南傳真）

家住台南市後壁區的邱蘇品阿嬤是新嘉社區的環保義工，她投入義工已經有20幾年時間，雖然已經高齡95歲，但身子骨依然非常硬朗，幾乎每天都幫忙掃街維護環境，今年也獲得台南市長青環保義工表揚，是入選者年齡最大的，也實至名歸。

鄉下地區地廣人稀，除了自家維持環境整潔外，社區的環保義工就扮演重要角色，掃地、割草、撿垃圾樣樣來，但這一點都難不倒邱蘇品，70歲後才加入義工行列的她，動作比起小她10來歲的夥伴絲毫不遜色，曾連續3年與新嘉社區環保義工隊參加南市環保志義工環境知識趣味競賽，活力不輸年輕人。

邱蘇品阿嬤笑說，每天出門做做義工，就當作是運動健身，而且跟人群接觸，心情才會開朗，才不會像別人說的「老人痴呆」，只要人家不嫌她老，她就會一直做下去；除了當義工，阿嬤的興趣就是唱歌，每天都會到社區活動中心引吭高歌，聽到音樂就會熱情跟唱，開朗個性很受鄰里歡迎。

市長黃偉哲特別感謝邱蘇品阿嬤不辭辛勞，九旬高齡還幫忙掃街維護環境，秉持「活躍樂齡，活到老也要服務到老」的信念，服務精神令人「可敬可佩」，期盼未來能有更多人加入環保志願服務的行列，共同守護大家居住的環境。

(中時 )