耳熟能詳的兒歌《造飛機》，在孩童心中，或多或少都有「飛行夢」！坐在駕駛艙裡操控搖桿。想像藍天白雲在你身邊，瞬時就能到下一個目的地。

台北市公館國小附幼為讓幼兒日前推出體驗活動，近距離接觸飛機駕駛艙的設備，邀請IPILOT模擬飛行俱樂部來到學校，讓幼兒有機會模擬操作波音737飛機，變身成可愛又專業的小小飛行員，活動過程中充滿飛航氣氛與新奇。

由於家長帶孩子出國旅遊的經驗不少，因此幼兒對於飛機不陌生。在活動過程中幼兒認識飛機、機場與飛行相關大小事，由真正的機師來講解介紹，認識飛行前後機師的準備工作，操作模擬機體驗。從松山機場起飛，看見台灣101大樓，接著駕駛飛機翱翔在天空中，以及穿著機師服裝角色扮演等有趣的內容。

飛行駕駛講師也很開心這是與小朋友互動，他表示，本次活動主要讓幼兒可以知道平時飛行員都在忙些什麼，目前推廣已滿一年，接待超過百對的親子模擬飛機駕駛在天空中的經驗。」本次活動，幼兒們對飛行員與飛機有更多的認識，並有機會在校園中近距離接觸，獲益良多。

講師介紹有關桃園機場跑道與飛機飛行搭乘安全。（台北市公館國小附幼提供）

(中時電子報)