醫療3D列印技術輔助顎骨重建手術，讓何鴻昌免於下巴缺損。（謝瓊雲攝）

何鴻昌尚未罹癌前，濃眉大眼還有英挺的鷹勾鼻，五官十分帥氣。（何鴻昌提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化基督教醫院為宣示支持無檳環境、支持無檳政策，上午舉辦檳榔防制活動。（謝瓊雲攝）

在台灣和口腔癌最有關係的就是嚼食檳榔，十位病人當中就有八至九位嚼食檳榔。（謝瓊雲攝）

日嚼檳榔上百顆，小心口腔癌找上身！彰化市42歲何鴻昌原是帥氣型男，去年發現罹患舌癌，切除一半舌頭與牙齦後仍繼續惡化成四期，彰基院長陳穆寬取其小腿骨以3D列印重建下顎骨重建手術，讓他免於五官毀容，26日他現身說法，沉痛說「看我這樣，你們檳榔還要再吃嗎？」呼籲同好趕快戒除檳榔。

家裡從事傳統糕餅業的何鴻昌，濃眉大眼、鼻子英挺，年輕時酷似藝人李志希，在母親眼中更是小劉德華，何經常需開長途車幫家裡送貨，21歲就開始吃檳榔提神，平均每天都要吃上50顆，最高曾有一天100顆紀錄，不料竟因此罹癌。

他先到中部醫學中心手術手術切除一半的舌頭、牙齦，手術後第4個月回診檢查，發現舌頭仍有癌細胞，且已演變成四期，醫師告知需要再次手術，切除下顎骨，使用鈦金屬或小腿骨進行重建。他多方打聽，最後經友人介紹，選擇到彰基做第二次手術。

何鴻昌說，術後自己更加注重養生保健，在家人支持與鼓勵下，搬到「溪頭」長住休養，需要回診時才返回彰化；現在他常以自身經歷，只要遇到吃檳榔的人，總會苦口婆心地奉勸對方快點改。何父也感概說，吃檳榔的代價實在太大，感謝陳院長讓兒子重獲新生。

另外，鹿港鎮街尾里長42許勝嘉，18歲起做管線工程，也跟著同事吃檳榔增加精神、體力，一天要吃上100、200顆，今年端午節因腳趾夾受傷就醫，疼痛大叫時被醫師眼尖發現口腔內腫塊，提醒他可能是腫瘤口腔癌，要他盡快就醫檢查診治，他直到8月才求診、確診為1期，經陳穆寬手術治療後持續追蹤

彰化基督教醫院26日舉辦「拒檳有理」檳榔防制活動，邀口腔癌病友分享心路歷程，並陳列展示3D列印醫療輔助工具。彰基院長陳穆寬、彰基3D列印中心主任暨耳鼻喉頭頸部主治醫師謝明妤，齊聲呼籲民眾戒除檳榔、定期自我檢查，支持無檳環境，降低口腔癌威脅。

陳穆寬表示，台灣口腔癌每十名病人，就有8至9人嚼食檳榔，嚼食檳榔不但會造成口腔黏膜病變，最後可能會導致癌症；研究顯示，口腔癌、下咽癌及食道癌，都與檳榔有關係，呼籲高危險族群，不但要做口腔黏膜篩檢，還要做下咽部及食道的定期檢查。

(中時 )