台灣已進入高齡化社會，即將要進入超高齡化社會，但許多位於偏鄉的長者有時卻無暇顧及餐食，因此，一粒麥子從台東開始提供送餐服務、家庭廚房、行動廚房、社區據點等服務，提供長者餐食，但也發現許多長者家中還有嗷嗷待哺的孫子，因此今年起一粒麥子除了提供長者餐食，也鼓勵把孫子帶來一起參與共餐。

據主計總處統計，2018年全台有114337「祖孫家庭」，人數逐年攀升。一粒麥子基金會社工專員陳信維說，一粒麥子一開始發現許多偏鄉長者因交通等原因，因而較難取得營養餐食，因此開始提供送餐服務，至今光花蓮與台東每天就要送約千份的餐點。

陳信維表示，送餐時發現許多長者不願出門交流，可能會加速老化，因此開辦家庭廚房、行動廚房、部落廚房等，邀請長者出門一起共餐，邀請共餐時又發現部份長者因家中有孫子等而不願參加共餐，因此也邀請祖孫一起參與共餐，若與孫子一同共餐，並在今年起在社區服務據點提供兒童保久乳，希望增加營養補給。

陳信維說，目前僅限社區據點有提供保久乳，未來期待可以擴充至家庭廚房共餐或送餐服務等，讓祖孫都能健康成長。

統一超商「把愛找回來」公益募款長期關注弱勢長輩餐食問題，透過超商通路資源，部分花東的統一超商門市組成「好鄰居送餐隊」，補足周末送餐缺口，第四季募款與一粒麥子基金會合作，民眾可至全台統一超商門市投下零錢。

(中時 )