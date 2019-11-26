國民黨總統參選人韓國瑜26日傍晚在台東與青年朋友及觀光業者進行座談，韓國瑜提及要站在消費者的角度思考，才能把觀光客吸引進來，德國有無限速高速公路，例如花東可以推全球唯一的無限速自行車道，只要是用筷子的地方就是台灣的市場，呼籲年輕人要走出舒適圈。

韓國瑜表示，如何將逆勢轉換優勢非常關鍵，要反向思考是甚麼會去誘發觀光客來，花蓮跟台東全台最美之處，有辦法發展醫療觀光？有辦法發展宗教觀光？花東風景秀麗，如果觀光客身心靈來到台灣東部得到短暫的釋放，東部的優勢就慢慢出來，再加上長照，寒帶國家人老了想找一個溫暖的地方，這也是東部的優勢，外國人來的多後就能形成產業鏈。

另外韓國瑜也提及，台灣在全世界有200個大使館在國外，要將大使館調用起來行銷台灣 大使館要轉化為經貿外交，國家要衝刺經濟，讓大使館作為前哨站，重點要把好的東西行銷出去，好多好東西都在睡覺，要把它喚醒。

在國道6號部分，韓國瑜表示曾詢問過張善政，國道6號打穿過來東部，以現在工程技術完全不是問題，要發財路要先通路，交通再不解決是絕對不行的，交通一步步的去做好，但韓國瑜也強調，花蓮的好山好水是最好的資源，千萬不能破壞。

韓國瑜也語重心長告訴東部青年，一定要把腦袋的雷達打開，青創要跟青創交流，即使你有好的點子，甚至申請到專利這都是不夠的，因為你的人脈不足，缺乏資金又不知道如何上市，台東地處偏遠更要將腦袋雷達打開，主動連結各地方的青年交流，千萬不要閉門造車，沒有退路，逼到懸崖旁才會激發衝勁。

「下一代台灣青年非常辛苦」，韓國瑜說，台灣離世界越來越遙遠，每天打開新聞都看不見國際新聞，台灣的思想、膽量、語言能力全都在退縮，一定要跟國際接軌，沒有任何1個人、沒有1個國家會等台灣，如果他選上總統，全台小學一年級全部實施雙語教育，必須快速化沒有時間浪費了。

(中時 )