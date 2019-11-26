台南市1999市民服務熱線一年約有24萬多通電話，之前有議員建議希望市民撥打1999前3分鐘免費，市府估算1年要多花600多萬電話費，決定升級1999結合網路電話，28日起推出新版1999，民眾不必再花錢打1999，免費使用1999服務，台南市長黃偉哲今天強調，後天起，市府將以全新面目的1999提供給市民更優質、更好服務，優化的過程也會持續進行，以更好的服務品質來為市民來服務。

1999是市民好朋友，不少民眾如有任何問題都習慣撥打1999熱線向市府提出反應，台南市一年約有24萬多通電話，為了讓服務升級也減少市民負擔，台南市政府研考會主委趙卿惠今天公布新版1999五大特色，包含「網路電話」、「文字客服」、「手語視訊」、「主動通知時間軸查詢」、「擴大案件通報類型」等。

黃偉哲表示，台南市1999每年話務量大概是24萬通，要在這麼高的話務量下維持高品質，負擔非常重，而且還要照顧不同訴求的市民，包括手語服務、以不同裝置撥打1999等等，所以1999非得要優化不可，感謝感謝相關廠商、同仁的努力，能夠讓市府在有限的經費裡面最大幅度地提升品質。

趙卿惠表示，優化後的「OPEN台南1999」APP，新增網路電話選項，讓服務更貼近民眾需求，這是1999服務重要的一大躍進，特別的是，除了一般網路電話，另也與國產通訊軟體Juiker揪客合作開通一鍵式通話，突破IOS行動裝置軟體撥打網路電話的限制。

此外，為讓市民與市府溝通管道更多元、即時，使市府與民意更加緊密結合，市府透過Line通訊軟體，全新推出「手語視訊」服務，滿足聽障朋友的需求。聽障朋友搜尋Line ID帳號tainancity1999，加入好友並經1999手譯員確認身分後，即可享受服務。

研考會表示，市民反應心聲後，系統將於「立案」及「結案」時間點，以電郵或簡訊主動通知，並提供網址以利民眾查詢進度，讓民眾掌握通報案件的狀態。除了即時掌握通報案件的進度，民眾通報案件的類型也擴大了，不再受限於9大派工案件，而是全部類型案件或陳情意見皆可通報。

(中時 )