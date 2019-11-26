外傳行政院在上月底核定將在駐美代表處新增農業組，農委會副主委陳駿季今天證實，農業組預計新增4員，主要負責台美農業貿易、合作等相關事宜，但與開放美豬進口沒有關係。

美國企圖讓含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬、美牛進軍台灣已久，相關談判也延宕多時，而現在傳出駐美代表處將新增農業組，讓人聯想是否與準備開放美豬有關。

陳駿季指出，設立農業組與開放美豬進口沒有關係，他表示，農業組將會有4人，其中2名為農委會派駐美國的官員，包含過去曾擔任農糧署副署長的林麗芳，以及前防檢局動檢組科長亓隆祥，另2員將在當地招募，需具備流利中英文能力，且熟悉農業議題，並能與美國農業相關研究單位順暢溝通。

陳駿季說，目前還在向外交部溝通相關事宜，初步規劃農業組會在駐美代表處內先找空間運作，預計明年1月就能正式對外公開，盼農業組的成立能拉近台灣與美國的距離，拓展台美農業的雙邊交流。

(中時 )