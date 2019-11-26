日本豬瘟疫情失控，農林水產省在為豬隻注射疫苖之後，又將進一步利用自衛隊直升機進行從空中噴灑疫苖的實驗，以防止因野生山豬傳染造成豬瘟疫情擴大。

農水省計劃28日在群馬縣的畜產實驗場進行直升機噴灑疫苗的實驗，先將疫苗混在飼料中從空中噴灑，將確認依直升機飛行的高度及速度不同，疫苗噴灑的範圍是否夠廣等，以確認疫苗的效果。

日本的豬瘟病毒藉由野生山豬擴大傳染，過去也曾派人在山林地灑混入疫苗的飼料，但由於有些山坂很陡，人很難進入，因此如何在大範圍地區灑疫苖成為防堵疫情的課題。

日本農林水產大臣江藤拓26日在記者會上表示，「將找出適合日本地形的噴灑疫苖方法」，根據實驗結果，從下個月起正式地從空中噴灑疫苗。

日本防衛大臣河野太郎也在記者會上表示，「自衛隊將協助農水省，先試一次看看是怎樣的狀況，看看野豬實際上是否會吃混了疫苗的飼料。農水省將判斷此方法是否有效，之後自衛隊也會再好好協助防疫」。

(中時電子報)