為打通中科路網促進園區發展，市府規畫多條中科聯外道路；中科西南向聯外道路開闢工程於今年7月動土，未來完工後，從龍井區就可以抵達西屯路3段。市議員林祈烽26日表示，目前東大路、福雅路、福林路都可以通往中科路，但福林路過了國安二路後，路幅縮小、路名也變成西平南巷和西平北巷，他要求市府要將此路段拓寬，未來也可以疏解東大路和福雅路的車潮。

林祈烽說，西屯中科園區現在是台中最重要的科學園區，每天經由74號快速道路、東大路和福雅路轉中科路到中科園區上班的車潮不計其數，也容易造成西屯區周邊道路行車速度變慢；今年7月，西起龍井區中興路，終至西屯區西屯路3段的中科西南向聯外道路開闢工程動工，預計111年完工，他擔心完工後，西屯區的交通會因此更加阻塞。

林祈烽表示，西屯區通往中科路的南北向道路，由東往西分別有福雅路、福林路和東大路，但因福林路過國安二路後路幅變小，用路人大多行駛福雅路和東大路；如今中科西南向聯外道路已動工，他要求市府應同時規劃福林路（西平南巷和西平北巷）的拓寬工程，未來等到中科西南向聯外道路完工後，通往中科路的車流才會更加順暢。

建設局長陳大田指出，議員的提議要拓寬的福林路，市府研究後有其效益，但因總工程經費可能高達20幾億元，市府必須根據財源和相關的後續期程來處理。林祈烽強調，他會向市府正式提案，請市府儘早規劃辦理。

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(中時 )