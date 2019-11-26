97歲倪立是鋼鐵韓粉，每天守著平板電腦替國銀黨總統參選人韓國瑜留言捍衛，堪稱最強、最年長「網軍」。（倪京台提供／柯宗緯高雄傳真）

全台最年長「網軍」！高雄97歲老翁倪立是鋼鐵韓粉，只有初中畢業的他，自嘲連ㄅㄆㄇ注音都不會打，但是天天守在平板電腦前，替國民黨總統參選人留言捍衛，見到不公不義、抹黑訊息，立即反擊1450，誓言明年將韓送進總統府。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台是倪立的孫子，倪京台透露，爺爺是1922年出生於江蘇南京，從小學習攝影，還曾於南京中央訓練團擔任攝影技士，為許多知名人物拍過照，包括蔣中正、蔣經國、前副總統陳誠、黃杰等人，他與蔣緯國更是兒時玩伴。

倪立本來就熱衷政治，去年台灣掀起韓流，他開始關注韓國瑜的一舉一動到現在，高雄市長選舉當天，也在倪京台推他坐輪椅下，排隊2、3個小時投下神聖一票也不喊累，明年1月11日也會到投票所投出正確的選擇。

倪京台說，爺爺年紀大了，無法到造勢現場，但舉凡韓國瑜的經典語錄或是每天行程，爺爺都背得滾瓜爛熟，時常拿平板看韓國瑜的新聞看到捨不得睡覺，要是發現有人以不實訊息黑韓，他會立刻上網留言反擊。

倪立謙虛說，自己不會注音輸入法，靠一筆一畫手寫輸入，雖然偶有錯字，但總會補上一句「補充一下我是一個只讀過初中90多歲的老人，說得有誤請多體諒」。

最近韓國瑜因8年前合法買房，被綠營猛攻是7200萬豪宅，倪立也在網路上留言護衛，「我們現在選國家總統，不是選房屋，一天到晚吵你有多少房子、他有多少房子，這有什麼義意（意義）？請靜下來談政測（策）好嗎？」讓倪京台看了也忍不住發笑。

(中時 )