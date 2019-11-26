香港理工大學管理層今天派遣由50人組成的6個小組進入校園，仔細搜尋留守校內的反送中運動示威者，並勸告他們離開。至下午3時許，除發現一名女示威者之外，另在大樓內發現各種危險物品與汽油彈。警方也派出人員在理大校園附近待命，並承諾以「醫療先行」方式處理留守者。

《中央社》理大發表聲明指出，校方於早上9時30分派遣教職員、專業輔導員、醫療人員、社工和保安同事組成的6個小組進入校園。

聲明表示，現場所見，校園的衛生條件比昨天更差，小組會到校園每個樓層尋找留守人士，希望今天完成工作。

理大約在兩周前被反送中示威者占據，上周警方在校園外驅散示威者，其後包圍校園，至今已有超過1000人從校園內走出自首，18歲以下的人在警方登記資料後可離開，其他人會以暴動罪逮捕。

報導說，下午3時許，理大副校長衛炳江表示，搜索期間在學生會大樓發現一名女留守者，當時她正躺在沙發，身體虛弱且情緒不穩。紅十字會人員為她量脈搏，輔導員也和她對談，勸她離開。而不排除有其他示威者因藏匿而未被找到，協助小組將離開校園。

稍早前，理大曾在下午1時發表聲明，指協助小組已完成4座大樓的搜尋工作，發現多個樓層都受到不同程度的破壞，也在大樓中發現各種危險物品和數量不少的汽油彈。

此外，香港警方今天也和其他政府部門及獨立中間人合組安全小組，在理大附近待命。警方重申，將以「和平方式」及「靈活彈性」兩大原則處理事件。

若留守人士需要接受治療，警方會以「醫療先行」方式處理，不會即時做出拘捕，但將為他們拍照及登記個人資料，之後再做追蹤。

(中時電子報)