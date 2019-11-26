美國媒體25日報導，美軍相隔近2個月後，已經恢復在敍利亞北部、針對極端組織「伊斯蘭國」（IS）的大型反恐行動，同時也持續與庫爾德族武裝部隊聯手合作。

美國總統川普上月初宣布，駐守敍利亞北部的1000名美軍將撤離；同月底美軍在該地區採取突擊行動，最終IS領袖巴格達迪自盡身亡。與此同時，數百名美軍及一批步兵戰車由伊拉克及科威特調派至敍利亞東部，以保護當地由庫族控制的油田。

一批美軍與數百名庫族部隊22日合作，在敍東代爾祖爾省執行大型軍事行動，目標是殺死或抓捕IS武裝分子；美軍其後證實，多名IS分子在行動中傷亡。

川普下令從敍北撤軍後，被指向土耳其大開綠燈，允許土國越境攻打敍利亞境內的美國盟友庫德族。美國中央司令部司令麥肯齊23日表示，雙方的關係仍然不錯，但不肯透露美軍將留守敍北多久；他又認為敍利亞政府軍之後將試圖奪取敍東的油田。

(中時 )