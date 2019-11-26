德國並未跟隨美國腳步，明確將華為排除在5G設備供應商名單中，引發國安疑慮，德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）24日為自己的政策辯護時，竟將華為和美國先前對德國的監聽案相提並論，惹得美國駐德大使不滿，公開砲轟根本是對美國人民的「侮辱」。

德國並未跟隨美國腳步，明確將華為排除在5G設備供應商名單中，引發國安疑慮，德國經濟部長阿特麥爾24日為政策辯護時，將華為和美國先前對德國的監聽案相提並論，惹得美國駐德大使格瑞尼爾不滿，公開砲轟根本是對美國人民的「侮辱」。

香港《南華早報》報導，德國政府唯恐國內龐大的汽車產業日後遭北京報復、影響在大陸市場的表現，上月中公布的5G網路安全指導方案中並未明確禁止華為成為設備供應商，此舉引發各界關切，一旦華為設備進入德國5G網絡，恐形成國安漏洞，將當地商業機密或資訊傳送回北京，讓德國總理梅克爾（Angela Merkel）飽受批評。

德國經濟部長阿特麥爾周日接受電視節目專訪時，為政府的友善華為5G政策辯護，並且大酸特酸美國，將外界關切的華為間諜疑慮和先前美國竊聽包括德國在內等多個歐洲國家一案相提並論。他說，「美國也打著反恐名義，要求自家公司提供特定資訊」，稱自從2015年美國國家安全局（National Security Agency）監聽梅克爾電話一事曝光後，德國也沒有因此杯葛美國公司，抨擊美國非常「不可靠」、「不值得信賴」。

針對美國被比喻為大陸，美駐德大使格瑞尼爾（Richard Grenell）非常不滿意，他昨日發出抗議聲明，指「中美之間沒有道德對等」，抨擊阿特麥爾的評論是對數以千計對德國安全有貢獻的美軍的「侮辱」。

(中時電子報)