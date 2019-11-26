▲恆吉宮媽祖廟的董監事，在贈車儀式中，於媽廟前廣場與中榮埔里分院醫護幹部合影。（楊樹煌攝）

▲媽祖廟捐贈中榮埔里分院的醫療巡迴車，在捐贈儀式後，馬上由廟方人員進行平安祈福的過火儀式。（楊樹煌攝）

一向致力社會關懷、公益慈善及文化活動不遺餘力的埔里鎮恆吉宮媽祖廟董監事會，本於媽祖慈悲之心，為彌補偏鄉交通資源不足，今26日特捐贈1輛賓士休旅醫療巡迴車，給台中榮民總醫院埔里分院，希望能更有助大埔里地區醫療照護需求，同時也能藉此拋磚引玉，讓更多善心人士投入社會慈善及醫療公益。

中榮埔里分院的醫療巡迴車捐贈儀式在媽祖廟前廣場舉行，埔里鎮長廖志城、中榮埔里分院副院長蔡哲宏率該院各級幹部及媽祖廟全體董監事都應邀到場見證埔里恆吉宮媽祖廟的善行善舉。

中榮埔里分院副院長蔡哲宏表示，醫院為埔里地區唯一的公立醫院，負有重要使命與責任守護大埔里地區民眾的健康。尤其醫院主要服務區域包括埔里、國姓、仁愛及魚池等地區的居民，幅員廣大，偏鄉的交通不便，更凸顯醫療接送服務的重要。

蔡副院長並表示，未來恆吉宮媽祖廟所捐贈的醫療巡迴車將用於接送洗腎患者、日照中心長輩、居家醫療、居家安寧服務等，持續致力深耕社區的目標，造福大埔里地區就醫民眾，發揮醫療照護功能，增加病患就醫的方便性，並提升醫療服務品質，進而讓民眾獲得妥善醫療照顧。

埔里鎮鎮長廖志城則感謝恆吉宮媽祖廟及中榮埔里分院攜手守護埔里鎮居民健康，造福大埔里地區病患，使社會增添許多溫暖。尤其中榮埔里分院的長照大樓將在年底落成啟用，將可照顧更多病患，並提供民眾更完善的長照服務。

恆吉宮媽祖廟董事長徐舜慶表示，秉持人飢己飢、人溺己溺的精神，就是希望克服交通困難，讓不利外出的民眾可順利就診。此次捐贈價值187萬的8人座醫療巡迴車，希望能真正嘉惠有就醫需求的民眾，使他們不因交通困難而影響就醫，確實發揮宗教慈悲利眾的精神。

(中時 )