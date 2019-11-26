英國獨立調查機構Skytrax進行2020年度最佳機場票選，桃園國際機場2019年於最佳機場服務人員獎項拿下第7名，今年要再往前邁進，目標擠進全球前6名，桃園機場公司邀請旅客投票支持，讓台灣登上國際版面。

桃園機場今年得到全球百大機場第13名，是歷年最佳名次；最佳機場服務人員拿到第7名，但對比2015年第1名、2016年第4名、2017年第1名、2018年第3名，是近5年最差。桃機公司企業發展處處長丁源宏分析，日本明年要辦奧運，提前在多處機場砸下資源，是台灣被超過的一大原因。

桃機公司副總經理李建國表示，Skytrax有航空界奧斯的美名，旅客可以到投票網站（http：／／www.worldairportsurvey.com／Surveys／favorite_airport.html）進行票選，各機場的聯外交通、航空公司、行李安檢、證照查驗、防疫檢疫、地勤作業、餐飲購物、工程維護等都是評比項目，相信桃園機場在軟體上絕對不輸全球各大機場。

而在顧客體驗上，桃園機場也力求智慧化和推陳出新，例如第一航廈美食街推出的餐盤回收機器人、第二航廈出境管制區的奉茶機器人等，都讓旅客感到新鮮。另桃機也在進行E-Gate升級與人力檢討，以因應不斷成長的旅運人次。

桃機公司指出，桃園機場也在推動智慧化，預計明年在第二航廈停車場測試無人自駕車接駁，把車停在停車場的旅客，回國後就算忘了停車位置，只要輸入車號，就可以透過自駕車把旅客及行李送到停車點。

(中時 )