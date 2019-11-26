立法院於今(26)日三讀通過《師資培育法》修正案，教育部師資培育及藝術教育司鄭淵全司長表示，目前已協調師資培育大學辦理閩、客語師資培育相關課程，預計109學年度正式啟動本土語文師資職前培育。

三讀通過《師資培育法》修正案，增訂第8條之1條文：中央主管機關得視政策需要，經師資培育審議會審議通過後，協調師資培育之大學，辦理師資職前教育課程，招收具特定條件之大學畢業生修習，而修畢課程且符合師資培育審議會通過之資格條件者，得依規定經教學演示及格，免修習半年教育實習。

對此，教育部除了109學年啟動本土語文師資職前培育，也會透過學士後教育學分班之多元培育管道，培育本土語師資，經評估可能納入的對象，包含：本土語文教學支援工作人員、偏遠地區學校代理教師、學校實驗教育及全民國防教育科教學人員等。

另依新修正第14條規定：師資培育大學培育國家語言公費生，亦需開設相對應之國家語言及其相關文化課程，以增進公費生本土語言知能及本土文化之傳承。

(中時 )