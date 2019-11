中歐班列成為跨境包裹運輸重要管道。(取自新浪微博@中國貿易報)

萬國郵聯電子商務時代跨境合作全球大會(The UPU Global Conference on Cross-Border Cooperation in an E-commerce World)今天(11月26日)在廈門揭幕,大陸國家郵政局表示,大陸是全球跨境包裹寄遞市場的重要參與者,目前來自大陸市場的包裹占比已達38%,大陸郵政全行業全年支撐跨境電子商務交易額超過3500億元(人民幣,下同)。

2018年全球跨境包裹中,郵政包攬了約70%的交付。這些跨境包裹以服飾、消費類電子產品、健康美容產品為主,72%的包裹輕於1000克,與郵政寄遞高價值、輕小件的優勢高度契合。

其中,大陸開通的中歐班列承擔重任,截至目前,大陸郵政通過中歐班列、中俄公鐵聯運等鐵路運輸模式,發往歐洲24國的郵件總量已超1000萬件,總重量超過2000噸,國際鐵路運郵已成為大陸跨境陸運的主要方式。

據大陸海關總署統計,今年1至10月,透過海關跨境電子商務管理平臺零售進出口總額1396.2億元,同比增長25.5%。郵政寄遞業以其網路覆蓋廣、價格低、速度快等特點成為跨境電商商品的主要物流方式。

