中歐班列成為跨境包裹運輸重要管道。（取自新浪微博＠中國貿易報）

萬國郵聯電子商務時代跨境合作全球大會（The UPU Global Conference on Cross-Border Cooperation in an E-commerce World）今天（11月26日）在廈門揭幕，大陸國家郵政局表示，大陸是全球跨境包裹寄遞市場的重要參與者，目前來自大陸市場的包裹占比已達38％，大陸郵政全行業全年支撐跨境電子商務交易額超過3500億元（人民幣，下同）。

2018年全球跨境包裹中，郵政包攬了約70％的交付。這些跨境包裹以服飾、消費類電子產品、健康美容產品為主，72％的包裹輕於1000克，與郵政寄遞高價值、輕小件的優勢高度契合。

其中，大陸開通的中歐班列承擔重任，截至目前，大陸郵政通過中歐班列、中俄公鐵聯運等鐵路運輸模式，發往歐洲24國的郵件總量已超1000萬件，總重量超過2000噸，國際鐵路運郵已成為大陸跨境陸運的主要方式。

據大陸海關總署統計，今年1至10月，透過海關跨境電子商務管理平臺零售進出口總額1396.2億元，同比增長25.5％。郵政寄遞業以其網路覆蓋廣、價格低、速度快等特點成為跨境電商商品的主要物流方式。

(旺報 )