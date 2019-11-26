黃啟嘉與韓國瑜的合照。（圖片摘自更生日報網站）

黃福其／台北報導

前花蓮縣長傅崐萁獨立參選立委，使藍營在花蓮立委選情面臨分裂危機。傅將於本月27日舉辦與國民黨總統參選人韓國瑜聯合競總成立大會，並掛出韓傅合照；國民黨中央發表聲明說，韓傅合照是傅自行合成，國民黨在花蓮唯一推出的立委參選人是黃啟嘉，已通令全力輔選黃啟嘉。

據悉，傅妻花蓮縣長徐臻蔚是國民黨中常委，日前向國民黨專案申請准核能輔選丈夫傅崐萁，不過國民黨昨天已駁回徐的申請。黨中央考紀會主委魏平政說，因黨已在花蓮提名黃啟嘉，任何黨員不能違紀助選或輔選；若徐輔選傅，將由縣黨部開考紀會提出處分建議，再送中央考紀會討論，目前尚未收到縣黨部提出處分建議。

今日出刊的花蓮地方報紙上，不約而同出現傅崐萁、黃啟嘉與韓國瑜的合照及競總啟事。傅？ 萁直接表明自己是「正藍戰將」，並放上和韓國瑜的合照，合照下方寫著要在11月27日成立聯合競選總部。黃啟嘉也放上和韓國瑜合照，卻寫著「延期公告」，聲明「原訂於11月27 日成立大會，因韓國瑜另有行程，無法參與，為了鄉親期待與地方團結決定延期，正確日期會再擇期公告」。

國民黨中央今天針對韓傅合照看板一事發出聲明，指傅崐萁所掛的合照是自行合成，國民黨在花蓮地區推出的候選人是黃啟嘉，也是國民黨唯一在花蓮地區提名的立委參選人。國民黨已通令全力動員輔選黃啟嘉，且包含鄭麗文等多位不分區立委提名人，也將大力投入到花蓮輔選黃啟嘉。至於政治人物之間的互動和私誼，在不涉及惡意毀謗或直接衝擊國民黨選情之前，他們都持平看待。

韓國瑜競選總部發言人葉元之則說，他是看報紙才知道此事，會再去了解；至於是否可能要求傅崐萁撤下與韓的合照，葉元之說，目前沒有聽說要採取動作；韓國瑜支持黨提名立委參選人，也會團結一切力量下架民進黨。

(中時 )