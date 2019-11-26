全國旅館盃餐旅服務競賽，妖怪村長林志穎整床展身手。（廖志晃攝）

全國旅館盃餐旅競賽，托盤競技。（廖志晃攝）

全國旅館盃餐旅競賽，整床競技。（廖志晃攝）

2019年全國旅館盃餐旅服務競賽，26日在溪頭妖怪村登場，來自全國各地的在職人員和餐旅科系學生，比賽整床及托盤；縣長林明溱肯定旅宿業者，不斷提升服務品質，讓遊客願意再三重遊，正是觀光產業努力的目標。

全國旅館盃餐旅服務競賽邁入第5屆，包括交通部觀光局旅宿組組長湯文琦、南投縣旅館公會理事長林志穎、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、台灣省旅館公會聯合會理事長洪崇元、北港溪觀光溫泉協會理事長李浩瑋、溪頭孟宗山莊大飯店總經理林漢崇、杉林溪森林生態渡假園區總經理楊瑞濱、溪頭金台灣渡假山莊經理李崇聖、南投縣旅館職業公會理事長魏鳳桃、妖怪村商圈發展協會理事長林修誠等人都共襄盛舉，並由高雄餐旅大學研發長蕭登元擔任競賽大會裁判長。

今年「整床」競賽共有48組參賽，分別是高中19組、大專17組、在職人員12組，必須在最短時間內，依序鋪好保潔墊、床單、棉被及枕頭，儀態儀容、整床速度及美觀平整、安全與衛生，以及夥伴默契都是評分標準。

托盤競賽共有45組，高中18組、大專18組、在職人員9組，參賽者將水倒入杯中，並將酒杯及水杯放置托盤，行走S型路線，最後布置餐桌，評分標準為儀態儀容、托盤平穩度、水量符合程度及托盤物擺置、安全衛生、完成速度。

林志穎表示，旅館盃參賽人數年年增加，各校及業者都派出菁英參賽，希望透過競賽，讓未來將踏進餐旅服務業的同學增加經驗，也讓旅館業彼此切磋提升服務品質。

(中時 )