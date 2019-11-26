(翻攝自西雅圖官網)

連鎖咖啡店「西雅圖咖啡」在產品上標註「100%阿拉比卡豆」，實際上卻摻入低價豆；台北市衛生局今天表示，已要求業者28日下午3時前下架回收涉嫌產品，消費者可辦退貨或退費。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，即日起可憑產品或購買憑證向西雅圖咖啡經營者馥餘公司辦退貨或退費（含運費）。

士林地檢署調查，西雅圖咖啡在13項產品包裝上標示「100%阿拉比卡豆」，內容物卻摻入低價的羅布斯塔豆，初估不法利益達新台幣千萬元，馥餘公司劉姓總經理訊後以300萬元交保。

陳怡婷指出，包括「西雅圖極品咖啡（極品深焙—特調綜合咖啡豆）」、「西雅圖嚴選早餐綜合咖啡豆（中焙）」、「西雅圖ESP曼巴綜合咖啡豆」等13項產品在內，皆涉嫌摻入羅布斯塔豆，已要求馥餘公司下架回收涉嫌產品，並通知下游進行預防性下架。

衛生局公布，販售上述產品的通路包括家樂福、大潤發、愛買、全聯、電商PC HOME、ibon mart。

(中時電子報)