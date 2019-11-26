「張姚宏影社會福利慈善事業基金會」（簡稱張媽媽慈善基金會）暨日月光投控集團，於108年度推出「圓夢助學」計畫，提供43所偏鄉國中、458名學生每人6千元助學金，共274萬8千元，並在今（26）日「張媽媽」逝世3周年紀念日舉行「張媽媽慈善基金會圓夢助學」紀錄片發表會，希望扶偏鄉孩子一把，讓他們在未來能獲得更好的發展機會。

南投縣仁愛國中校長朱珮芬（右）帶來2020年版畫年曆作品，致贈張媽媽慈善基金會，由執行長汪渡村（左）代表接受。（張媽媽基金會提供／廖德修台北傳真）

日月光集團創辦人張姚宏影女士，也就是同仁尊敬的「張媽媽」，一生積極行善、無相佈施。日月光投控集團張虔生董事長三兄妹為感念親恩，出資以媽媽名義成立「財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會」，2年多來積極從事各項社會福利慈善事業，包括「圓夢助學」計畫。

在張媽媽逝世3周年紀念日，基金會特地發表「圓夢助學」紀錄片，希望社會大眾對台灣目前面臨「城鄉差距」的現象能有更多的了解並關心此問題。在發表會上，基金會特別邀請到桃園介壽國中校長傅美琴、南投仁愛國中校長朱珮芬、高雄那瑪夏國中校長洪自強、桃源國中校長陳世明以及茂林國中校長王耀英等5位翻轉偏鄉教育的第一線實踐者，參與見證並分享他們的心路歷程。

桃園市介壽國中校長傅美琴、高雄市桃源國中校長陳世明、南投縣仁愛國中校長朱珮芬代表出席的幾位校長致詞，他們一致感謝張媽媽慈善基金會，因為張媽媽基金會看到偏鄉孩子的需求，願意給孩子機會，扶偏鄉孩子一把，讓他們在求學路上走得更順，也走得更長更遠。

校長們都認為，偏鄉國中教育資源較城市缺乏，學生家境也普遍清寒，在生活及經濟壓力下，絕大多數家長最常優先犧牲掉孩子的教育，城鄉差距問題遠比外界想像來得嚴重十倍、百倍，因此希望大家共同為偏鄉的教育努力，一起扶偏鄉的孩子一把。

(中時電子報)