高雄國際旅展29日將登場，高市觀光局以「Love高雄」為主題規畫「旅行從高雄出發」系列活動。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄冬季國際旅展29日將於高雄展覽館登場，高市觀光局特別打造「高雄館」主題為「Love高雄」，規畫一系列旅行從高雄出發活動，網羅吃喝玩樂、特色景點，也將邀請11月觀光代言人「旅行沙舟」張J站台，並大方送出高雄峴港來回機票。

觀光局指出，「高雄館」將針對高雄特色旅遊、景點及地方美食，規畫各式各樣的展攤及豐富舞台活動，邀請觀光代言人張J及越南網紅到場，暢談心中最美的高雄景點及旅遊分享。

高雄館在高雄展覽館特4區，請來舊崛江商圈專業命理老師帶來「算命觀光」命理體驗、高雄沿海4區「海線食旅」主題行程與東高雄9區「東高慢食旅」，並邀請十大系列優選店家共襄盛舉：十大奇冰、春捲、摩鐵、伴手禮等，滿足饕客味蕾，並推出最優惠陸海空市區遊程套票。

高雄館將大手筆送民眾各式豐富贈品，有體驗高雄港風情的文化遊艇、金棧遊港船票及義大遊樂世界、鈴鹿賽道樂園及智崴i-Ride飛行劇院優惠票券，以及送出高雄峴港來回機票1張，讓旅客再次探訪高雄城市之美。

觀光局代理局長邱俊龍表示，高雄秋冬氣候溫暖宜人，11月精彩活動有高雄戲獅甲、海線四區潮旅行，還可騎單車暢遊岡山，飽覽軍事遺跡；12月則有乘風而騎鳳山場、繽紛耶誕及點亮哈瑪星、跨年倒數，秋冬遊高雄，日夜都好玩。

(中時 )