縣議員陳光軒26日質疑苗栗縣政府浮濫動支第二預備金。（何冠嫻攝）

苗栗縣議員陳光軒26日質疑縣府浮濫動支第二預備金，用於學校運動會、社區活動、縣府嘉年華式活動等，認為連年浮濫動支二備金，倘若有重大災害或緊急狀況，後果將不堪設想。縣長徐耀昌表示，對第二預備金項目與補助對象將做檢討修正。

陳光軒調閱過去4年縣府第二預備金決算明細，自2015年連年全數動支第二預備金，除學校、社區活動等，另有中央計畫型補助的工程配合款、保險費。他說，第二預備金為緊急性經費，非必要時不會動支，對於縣府近3年年度賸餘超過10億元以上，但卻連年動支二備金，有浮濫之嫌，要讓「預算趨於正常化」

他說，過去曾有其他縣市浮濫動支遭監委申請主動調查或審計部糾正案例，盼苗栗縣政府修正亂象。

苗栗縣長徐耀昌說明，必要時須兼顧大環境需求，為了開源節流，完全切割很多基本制度並不好，也將過去10萬、8萬元社區社團、活動補助，下修至2萬元、大活動3萬元等，但針對使用項目與對象，會檢討修正。

縣府主計處說明，動支二備金皆符合預算法的規定用途，活動部分的小額經費因補助機關要求循預算程序辦理，將與機關溝通是否能循他法，並感謝議員建議，一切嚴謹遵守規定。

(中時 )