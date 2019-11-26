韓國瑜探訪陳樹菊。（莊哲權攝）

國民黨總統參選人韓國瑜26日台東傾聽之旅行程滿檔，下午特別探訪愛心菜販陳樹菊，韓國瑜親切的牽著樹菊嬤的手說他也是賣菜的，陳樹菊則高興的說，原本已買好25日車票要去高雄，聽說韓市長要來才趕快退票，「希望你為台灣，做無我無私無利的領導人」，賣菜阿嬤對你有信心，我不會講話，只會這樣講而已。

陳樹菊說，台東人給她有機會做這些事，她賺台東人的錢，將這些錢回饋給台灣，她並不是企業家，以前也是艱苦人，媽媽沒錢醫病往生了，以前沒健保，看病還要保證金，當時有善心人士要借保證金給她們家，社會給她們很多，擺攤賣菜56年，站在身體不行了才退休。

生性豁達的陳樹菊說，她最大的希望是照顧台東人的子子孫孫，如今她能夠做的不多，來也空空，去也空空，早上眼睛睜開，她還活著，賺到一條命，繼續奮鬥。

韓國瑜聽完感動的說，非常了不起，他也是賣菜的，很感佩樹菊嬤的精神，看見樹菊嬤很高興；樹菊嬤則回應，看到你更高興，希望韓國瑜要為台灣這塊土地奮鬥，看看台灣人有沒有這個福份。

【現場直播】韓國瑜拜訪陳樹菊女士｜2019.11.26

(中時 )