「韓流帝王」SUPER JUNIOR成員晟敏，出道14年來首次發行Solo專輯，自2014年年底退伍後，近幾年都專注於韓國國內活動及音樂劇出演，也轉型成為網紅於網路影音平台上經營個人頻道，與大眾分享各式各樣的面貌，而許久未有海外活動與海外粉絲見面的他，在宣傳新專輯時特地選定台灣廣播節目與台灣粉絲空中見。

新專輯於數位發行後，登上11個國家的iTunes排行榜冠軍，同名主打歌曲〈Orgel〉以沉靜的吉他聲融合了音樂盒的旋律，加深了歌曲感性的氛圍，歌曲內容則是敘述望著音樂盒的視線與音樂盒的視角相互交替，以音樂盒為媒介，描繪了過去與現在，回想遺忘的夢想，有著能夠令人產生高度共鳴的歌詞

出道14年來首次出輯的晟敏，曾於2011年來台灣Long Stay，與台灣粉絲一起經歷過許多美好的回憶，已許久未與海外粉絲見面的他，為了向好久不見的台灣粉絲們問候，將於27日晚間9點在廣播節目《娛樂E世代》中，特別與主持人吳建恆進行電話連線，直接向台灣粉絲們打招呼。

(中時 )