雲林縣環保局在斗六市溪洲國小增設1輛石化空品監測車，這輛監測車可以監測到加總百種的石化排放汙染物。（許素惠攝）

雲林縣副縣長謝淑亞（右二）、斗六市長林聖爵進入石化空品監測車內參觀。（許素惠攝）

時值秋冬，雲林空品再拉警報，縣環保局26日在斗六市溪州國小增設1輛石化空氣品質監測車，因應斗六各工業區內相關產業氣體排放，監測項目有與環保署空品監測站相同的二氧化硫等傳統汙染物、氨等異味及光化前驅物等揮發性有機物等，並能以監控的氣象資料判斷可能汙染源，讓汙染源無法遁形。

雲林副縣長謝淑亞表示，環保署雖然有在斗六地區已有設立空氣品質監測站，而針對特定的臭異味汙染物及有害性的汙染物，必需要更進階的空氣品質監測儀進行監控，所以調來了這輛空氣品質監測車，將進行為期1個月的空氣品質監測。

縣環保局空氣噪音管理科長廖崇圜表示，該石化空氣品質監測車，監測項目包括與環保署空氣品質監測站相同的傳統汙染物，如二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、碳氫化合物及懸浮微粒，還配有異味汙染物像氨、還原性硫化物，以及揮發性有機汙染物，包括含光化前驅物及有害VOCs等，並利用監控的氣象資料來協助判斷可能的汙染來源。

廖崇圜指出，該局除會不定期派員稽查檢測工業區，另結合空氣品質監測車內空氣品質監測儀器，與高值警示自動通報系統進行監測作業，當監測數值達到設定的警戒值時，系統會立即發出通報，該局一接獲通報，會立即派稽查人員到場了解可能的汙染來源及進行相關稽查。

(中時 )