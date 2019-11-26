千禧龍青年基金會榮獲第18屆金舵獎「團體卓著貢獻類獎」，副縣長陳正昇26日頒獎表揚基金會董事長謝彩鳳等人，肯定並感謝該會對青少年輔導的努力和貢獻，獲獎實至名歸，也是對第一線工作人員的鼓勵。

陳正昇表示，千禧龍青年基金會長期投入非行兒童、青少年輔導及教育，持續關心和鼓勵行為偏差的孩子；縣府除協助引進社會資源挹注外，只要是對孩子和社會有助益的計畫，也會全力支持。

金舵獎是由中華民國觀護人協會主辦，針對全國從事非行兒童或青少年學校輔導、社區工作、觀護處遇、犯罪矯正與更生保護的優良人員進行選拔與表揚，今年共15人獲金舵獎、3人獲旭青獎，團體卓著貢獻類獎由千禧龍青年基金會獨得。

縣府社會及勞動處副處長張木斌表示，青少年是國家未來的棟梁，如果成長期受到忽略，產生偏差的認知與行為，或受到不良成長環境的負面影響時，常因缺乏家長及親友的關懷，而誤入歧途；千禧龍青年基金會積極投入關懷少年偏差行為、就業輔導及職涯探索等方案，協助引導徬徨的青少年，值得肯定。

(中時 )