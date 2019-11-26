南投仁愛國中校長朱珮芬（前排左起），高雄那瑪夏國中洪自強、桃源國中陳世明、茂林國中王耀英及桃園介壽國中傅美琴，應邀分享心路歷程。（張媽媽基金會提供／廖德修台北傳真）

日月光投控集團行政長兼張媽媽慈善基金會執行長汪渡村，今（26）日代表日月光投控集團張虔生董事長，感謝校長們對於偏鄉教育的熱忱與用心。汪渡村表示，張董希望針對教育資源較缺乏，社會脈絡不如城市的偏鄉孩子提供協助，讓他們更有自信，能夠更多元適性發展。

汪渡村進一步轉達張董的話說，張媽媽基金會將從今年贊助的這些學生中，發掘家境清寒、資質好、有潛力的學生，繼續提供助學金，直到高中、大學畢業，就讀相關科系的孩子，未來在日月光投控集團的企業有用人需求時，亦可優先協助就業。

此外，汪渡村又說，109年度起基金會將結合日月光投控集團的資源，擴大張媽媽慈善基金會對偏鄉的關懷，以「同心圓」的概念，結合助學金、學生健檢及老人長照、就學就業、地方創生等面向，從基本面增加偏鄉學生教育資源，進而協助其就學、生活，並且提升社區服務品質，並持續關注弱勢族群及偏鄉孩子的生活及教育問題，協助他們有機會翻轉人生。

(中時電子報)