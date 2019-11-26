《珍世晶綺》年曆中，蕭薔大秀苦練多年的瑜伽動作。 （珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔日日早起鈔經，練就一手好字。 （珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔連續第20年推出的慈善年曆今天（11月26日）終於上市。以瑜伽維護健康、不老容顏的蕭薔，在2020《珍世晶綺》年曆中，大秀高難度瑜伽姿勢，如「美人魚式」及「單腳蝗蟲式 」，展現驚奇軟Q身段。

今年的慈善年曆的封面是蕭薔親筆題字，「珍世晶綺」透露出她每天早上鈔經，把功德迴向亡母的功德，也呈現當下心性與筆的溫度。

佛法開解了蕭薔思念母親的心情，為此，今年2020《珍世晶綺》慈善年曆是在結合佛法與藝術之美、素有全台最美廟宇之稱的「宏願大千世界」取景。

蕭薔表示，她與住持釋本藏師父結緣，是因一場為母親舉辦的法會，後來主持師父的安排下，有幸向水墨畫大師戚維義習畫，也一起寺方的鈔經室「灌園草堂」舉行了落成儀式。

蕭薔説：「接近佛法會讓心裏覺得平靜踏實，希望媽媽在另一個世界也能安好，很感謝師父的全力支持。」 所以這次年曆也特地到宏願大千取景，優雅地呈現了禪意之美！

蕭薔表示，真正的美麗應該是由內而外地充實的心靈，健康的身體，行有 餘力，則以助人，所以她希望收到《珍世晶綺》的朋友都能感受到從手到心的溫暖，也祝福所有朋友：「庚子金鼠躍金禧，平安幸福一整年！」

凡捐款499元至真善美學慈善基金會，即可獲贈2020《珍世晶綺》年曆1本。詳情請洽財團法人新北市私立珍世美學慈善基金會line 官方ID. @perfect- world。

(旺報 )