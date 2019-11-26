金禾康公司負責人林志遠發起公益活動，與麵包師傅合作，向善心人士募集資源，在雲嘉南地區偏鄉小校發送愛心麵包，第一站來到後壁新東國小。（莊曜聰攝）

金禾康公司負責人林志遠平時在台灣各地尋找有特色的農特產品，並透過網路平台推廣，頗受消費者喜愛，也有一批死忠客戶，他也運用這個平台做公益，今年起他結合在地麵包師傅，並向善心人士募集資源，捐贈麵包給雲嘉南地區的偏鄉小校及社會福利機構，26日第一站來到後壁新東國小，麵包超人發出106個麵包，孩子們都很開心。

近年小農經濟興起，農特產品銷售不再只有特定通路，網路宅配也成了趨勢，金禾康也是其中一個平台，提供網路銷售農特產、團體標章使用、農業經營及政策法令資訊交流等服務。

林志遠說，他經常接觸農民，加上自己也是偏鄉長大的小孩，對土地有一份特別的情感，而且教育、愛心都沒有城市偏鄉之分，不論在沿海或山區，都能看得到熱情的老師帶領孩子學習，探索未來，但偏鄉上的確缺少資源，因此他希望能結合企業、各界善心人士力量提供協助。

今年起他開始結合在地傳統麵包師傅推出金禾康麵包超人計畫，募集麵包捐贈給偏鄉小學與社會福利機構，目前已經累積超過8000顆麵包，第一梯次的第一站由新東國小開始，還有菁寮、新嘉、樹人、景山、永安、網寮、龍崗、大有等國小及晨光智能發展中心，第二梯次則有明倫、同安、大有、陽明、尚德、泉州、南光、竹厝、興南、頂湖國小，每一梯次約要捐出5000個麵包，關懷行動會持續下去。

(中時 )