最近外送變少了？曾經紅遍一時的外送業，近日有網友發現，在路上看見外送員的蹤跡似乎「變少了」，難道是外送行業衰退？上網詢問後，有專業熊貓司機透露，這也跟公司實施的新制度有關，配合這新制，若沒依照規定，外送員會被「直接強制下線」，這暗黑內幕恐是路上外送員銳減的原因之一。

原PO在PTT以「外送員是不是變少了？」為題發文，他表示，最近在路上似乎較少看到2大家外送龍頭的外送員蹤影，跟1,2個月前的盛況相比，感覺人數真的少了。於是想詢問網上，最近他觀察到的現象，該怎麼解釋？

原PO在PTT以「外送員是不是變少了？」為題發文，他表示，最近在路上似乎較少看到2大家外送龍頭的外送員蹤影。（摘自PTT）

有網友就開門見山嗆「上個月還一堆人狂吹外送員，說薪水比自己工作高，比自己工作自由，工時短，想做就做；結果不到一個月打回原形，不知道網路上那些吹外送員的轉行了沒？我看根本沒轉行，倒是一堆外送員轉行了吧。」不過，還是有民眾認為外送業沒那麼快衰退，在飲料店前，或是有熱門有推出優惠店家門口，依舊有大排長龍的外送員等單景象。

就有同為外送員的網友跳出來講，身為熊貓外送的他，認為主要原因是「新制度」的頒布。他解釋，由於公司一直有推出「現金結帳」的服務，但新規定一推出，就要求外送員不能在身上帶太多現金（收取顧客的費用）。此外，公司硬性規定，只要身上累積超過5000元沒有即時匯回去公司帳戶，即會強制將外送員「下線」。

公司硬性規定，只要身上累積超過5000元沒有即時匯回去公司帳戶，即會強制將外送員「下線」。（摘自PTT）

由於許多外送員假日上班拚單量，因為這新制度，若沒提前匯款，做超過5000元也得被迫停工。這解釋到為什麼外送員變少了，「一堆身上現金超過5000就被停班的」。以至於演變成一個現象，外送員會預先「加值」錢進入電子錢包，以備不時之需，是一種預繳的概念。否則，就會像網友抱怨的一樣「這樣儲值，算是變相要把單分掉」、「超過就被下線，單就只能給別人接走了」。

(中時電子報)