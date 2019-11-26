中國創新投資 蔡清祥：依法偵辦中 17:252019/11/26 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中國創新投資 蔡清祥：依法偵辦中 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 法務部長蔡清祥26日針對大陸男子王立強自稱的「共諜」案，中國創新投資主席向心夫婦被約談到案並限制出境一事表示，一切都依法偵查當中。 中國創新投資主席向心夫婦被約談到案，引發訴訟程序上是否有違誤方爭議，蔡清祥在臺灣高等檢察署舉辦的署誌「檞冠薪傳」新書發表會前表示，本案一開始是行政調查，後來才進入刑事調查，一切事實都由司法檢調人依法偵查當中，都是依法行事。 (中時 ) #共諜 #王立強 #法務部 #偵辦 #蔡清祥 #中國 #創新 #投資 #向心 #龔青 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸諜涉台大選自白屬實？紐時：細節存疑難查證 16:402019/11/23 國際 「間諜」王立強？2016年在福建被判詐騙罪！ 09:232019/11/24 兩岸 陸特工叛逃澳洲？滿滿電影感完整劇情 終於曝光！ 14:252019/11/24 兩岸 快評》烏龍共諜案為何選澳洲？ 18:452019/11/24 政治 環時評王案：故事老套 迎合西方 04:102019/11/25 焦點新聞 王立強犯詐騙罪 2016在閩判刑 04:102019/11/25 焦點新聞 大陸認證詐騙犯 騙到澳洲成特工 04:102019/11/25 兩岸要聞 民進黨暗喜又撿到槍 一天就膛炸 04:102019/11/25 政治要聞 疑涉王立強案 中國創新投資執行長向心夫婦遭約談 15:022019/11/25 社會 快評》選前辦共諜案 綠出狠招抓人 21:592019/11/25 政治 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 彰化某高職學生跑步猝死 網友熱議 校方出面澄清還原經過 - 社會 南投醫偷吃嫩妹 摩鐵、清境民宿滾床56回 - 社會 婚前收女友超猛淫片 男主角全是洋腸 驚覺自己是回收業！ - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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