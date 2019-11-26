法務部長蔡清祥26日針對大陸男子王立強自稱的「共諜」案，中國創新投資主席向心夫婦被約談到案並限制出境一事表示，一切都依法偵查當中。

中國創新投資主席向心夫婦被約談到案，引發訴訟程序上是否有違誤方爭議，蔡清祥在臺灣高等檢察署舉辦的署誌「檞冠薪傳」新書發表會前表示，本案一開始是行政調查，後來才進入刑事調查，一切事實都由司法檢調人依法偵查當中，都是依法行事。

(中時 )