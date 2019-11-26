基隆有多項毒品、槍砲前科的詹姓男子，去年11月凌晨在工寮被警方查獲1支改造手槍、10顆子彈，當場將男子起訴送辦，但詹男否認持有，還咬定警方無票搜索，法院認為警方違法搜索，還事後要詹嫌補捺印，認定扣案槍彈不具證據能力，判詹男無罪。

判決指出，基隆二分局偵查隊稱去年收到情資，1名綽號「飯糰」的人會持槍至工寮試槍，趕往現場發現詹男機車與王男汽車，警方展開攻堅後，僅憑王男指述槍彈為詹男所有，就將詹嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送檢方提起公訴。

法院審理時，詹男的律師主張，被告除否認持有這些槍彈外，警方發動搜索時並無相關事證，法官傳喚偵查小隊長，認定當時並未向檢察官申請搜索票，另查緝過程中，員警並未詢問詹男是否同意搜索，事後才補行被告簽名、捺印，取得被告同意。

判決書指出，綜觀員警搜索行為，均非由檢察官所發動，且當時也不符緊急搜索要件，縱使槍彈是詹男所有，警方認為有執行緊急搜索的必要，也應在執行搜索後的3日內向地檢署和法院報告，而不是事後要嫌犯補正「同意搜索」文件，判決無罪。

此外，法官也認為，警方既然已掌握被告擁有槍彈情資與身分，在無不得以或情況緊急之下，恣意執行搜索，已嚴重架空檢察官許可、法官審核聲請核發搜索票權限，違背法定程序所為搜索、扣押行為、侵害被告人權非輕。另全案可上訴。

(中時 )