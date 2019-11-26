「星野肉肉鍋」在高雄是回頭客超多名店，強力主打「大份肉、熟成肉」，除了肉吃到飽外，連新鮮蔬菜也能吃不停，甚至海鮮都以產地直送價讓內行人讚不絕口，現在已經北漂到新光三越了。

泉成集團旗下品牌「星野肉肉鍋」吃到飽，除了在將在新光三越A11插旗外，也將於11/27落腳在兵家必爭地的台北新光三越站前店B1，要搶攻上班族及獲饕客們的胃，愛拍餐食照的你一定要體驗「熊熊火鍋」，造型精緻白熊一上桌就先拍照吧！萌萌的白熊頭頂著起司，像極準備泡湯的熊，放入鍋中後小熊四周伴隨著飄渺的熱氣，宛若真有萌熊在泡湯在緩緩溶化於湯中。

三倍濃厚星野熊牛奶鍋。(圖/張家齊攝影)

星野肉肉鍋強力主打熟成肉品，使得頂級肉品提升至最完美狀態，肉質口感更加香嫩、每款肉品份量最大化，絕對讓饕客們吃得超級過癮。(圖/星野肉肉鍋提供)

「星野肉肉鍋」從品牌名就知道主打肉品吃到飽，從各式的熟成牛肉、松阪豬、櫻桃鴨等，使得頂級肉品提升至最完美狀態，肉質口感更加香嫩、每款肉品份量最大化，絕對讓饕客們吃得超級過癮。在海選的挑選更是豐富，產地直送價比超市更優惠。每日前十組來店用餐可免費贈送三倍濃厚星野熊牛奶鍋，且只要來店用餐，可享超級好蝦桶打卡推薦評論優惠價，只要98元！

食量大的饕客還有韓式辣炒年糕等熟食料理可選。(圖/張家齊攝影)

(中時電子報)