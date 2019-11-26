首度以大型卡車改造的Facebook「數位公民行動教室」，26日到新竹市大遠百舉辦互動體驗，副市長沈慧虹體驗互動遊戲後表示，人手一機的世代，媒體識讀能力要從小培養，方能打擊網路不實訊息。

沈慧虹說，假新聞使大眾辨別資訊不自由，假網購平台造成錢財損失，FB本著企業使命在台灣啟動巡迴列車，讓新竹市民有機會能透3階段的互動式體驗，對媒體識讀有更多的認識。

FB公共政策部經理陳奕儒表示，將數位公民培育計畫帶進台灣後，已在15個縣市舉辦30多場宣導講座，這次特別打造「數位公民行動教室」，將線上教材課程實體化，讓民眾輕鬆學習數位素養的知識，提升對媒體的識讀。

FB「數位公民行動教室」以數位公民3部曲規畫互動遊戲，主題包含保護數位身分與足跡，打造良好網路互動與培養數位思辨能力，讓民眾能輕鬆學習數位素養的知識，完成闖關學習即可獲得FB限定精美禮物，現場設置拍照打卡區，鼓勵民眾踴躍參加。

(中時 )