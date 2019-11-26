滿州里阿日哈沙特海關掛牌 17:512019/11/26 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為阿日哈沙特海關揭牌儀式。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸滿洲里海關所屬阿日哈沙特海關26日正式揭牌運行，以自身名義對外辦理業務，機構規格為正處級。 阿日哈沙特公路口岸位於呼倫貝爾市新巴爾虎右旗阿日哈沙特鎮境內，中蒙邊界1495號界標處，與蒙古國東方省克爾倫縣哈比日嘎口岸相對應，是大陸對蒙古國開放的重要口岸之一。 近年來，隨著「一帶一路」建設的不斷發展，「走出去」將成為當地企業未來發展的新常態，2016年至2018年，阿日哈沙特口岸的客流量連續三年突破了10萬人次，口岸基礎設施也不斷向現代化、資訊化、智慧化提升。 (旺報 ) #哈沙特 #海關 #大陸 #蒙古國 也許您會感興趣 推薦閱讀 跨境電商搶攻陸市 上架歐洲產品 04:092019/11/23 焦點新聞 蕭乾祥專欄－留意陸股結構調整的投資契機 04:092019/11/23 財經要聞 《金雞獎》迪麗熱巴絕美花裙「藏深溝美胸」一轉正面全看光 16:152019/11/23 時尚 11月26日聯發科發表首款5G晶片 04:092019/11/24 財經要聞 沖繩經濟特區 臺日供應鏈新商機 04:092019/11/24 企業經營 共諜案 調查局：已透過各方管道向澳方了解 18:152019/11/24 社會 香港金融地位 恐遭星取代 台灣發展財管 在口惠階段 04:102019/11/25 財經要聞 不能再給民進黨四年 04:102019/11/25 時論廣場 兩岸熱門新聞 港特首考慮成立獨立檢討委員會 網批畫錯重點 - 兩岸 港濫用一國兩制抗爭 卜睿哲警告 - 焦點新聞 - 旺報 港理大派員進校找尋留守者 發現大量危險物品 - 兩岸 大陸新一代「人造太陽」預計2020年運行 - 兩岸 - 旺報 美議員新法案提升對台關係 展示國旗著軍服將解禁 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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