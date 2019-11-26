大陸滿洲里海關所屬阿日哈沙特海關26日正式揭牌運行，以自身名義對外辦理業務，機構規格為正處級。

阿日哈沙特公路口岸位於呼倫貝爾市新巴爾虎右旗阿日哈沙特鎮境內，中蒙邊界1495號界標處，與蒙古國東方省克爾倫縣哈比日嘎口岸相對應，是大陸對蒙古國開放的重要口岸之一。

近年來，隨著「一帶一路」建設的不斷發展，「走出去」將成為當地企業未來發展的新常態，2016年至2018年，阿日哈沙特口岸的客流量連續三年突破了10萬人次，口岸基礎設施也不斷向現代化、資訊化、智慧化提升。

(旺報 )