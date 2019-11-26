簡易買衣指南 翻開水洗標、看材質 別再被坑了！

買衣服最怕買貴，總是擔心買到材質不好的衣服，本身是男裝創辦人的「艾薩克」日前就在YouTube發布了一支影片，影片當中他教大家究竟該如何挑衣服才會買的值得！

艾薩克在頻道《艾薩克Isaac》裡表示，大多數人在挑衣服時都是先看衣服花色喜不喜歡，但這樣買衣服很容易獲得不好的消費經驗，因此他買衣服第一件事就是先看水洗標。

艾薩克說明，看水洗標主要是在看材質好不好，好的材質基本上就會有更好的製作，所以看材質就能知道這件衣服的品質，也就可以知道是否買貴。首先，如果材質標示是聚酯纖維、poly、滌綸這類的化學纖維，就可知道這件衣服成本很低，大多數低價衣服都是用這類材質，但戶外用品除外，並不適用這個論點。

艾薩克表示，棉的方面，價差有點大，棉的規格用支紗數來算，大多平價服飾都是20~30支紗，高支紗的棉，像是80~100支紗就比20支紗的原料成本貴很多，大概有10倍差距，這種棉的透氣性佳，售價也會高很多。

專家透露衣服材質好，製作規格也會好。（摘自《艾薩克Isaac》）

艾薩克說明，如果標示是麻、羊毛、絲以及羊絨，那就是高價質料，衣服質量好，售價也會高很多，這種質料穿起來舒適，跟肌膚的接觸很好，外觀上的光澤感會有質感且精緻。

(中時電子報)