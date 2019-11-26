亞洲冬季聯盟今（26）日午場是日職紅、白大對抗，日職紅隊砂川理查單場3安打、2打點，力助紅隊拉大領先比數，終場日職紅隊以8比6力克日職白隊，日職紅隊3連勝、砂川理查躍居「安打王」。

這場日職紅白對抗賽，紅隊原先的先發投手鈴木翔天還沒投出1球改由金久保優斗上陣，投了2局無失分，成功拿到個人第1勝，救援1.2局的尾形崇斗獲得1次救成功。敗投是白隊先發5局被打7安打、失4分的阿知羅拓馬。

此役2局下，紅隊村林一輝率先揮出1打點安打，紅隊1比0領先白隊；5局下，白隊守備連續2次失誤失1分，接著砂川理查打出2打點安打，紅隊以4比0拉大領先比數。

落後的白隊一路苦追，一度在8局上追成6比7，局勢頓時緊張，不過，8局下紅隊廣澤伸哉擊出右外野高飛犧牲打，帶有1分打點，讓紅隊的比數為8比6、吃下定心丸。

目前紅隊砂川理查累計擁有7安打，領先群雄，而冬盟戰績排名是日職紅隊的3勝1和居冠，味全龍2勝1敗居次、日本社會人隊1勝1和1敗排名第3。

(中時電子報)