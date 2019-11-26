【現場直播】韓國瑜拜訪陳樹菊女士｜2019.11.26

韓國瑜26日傍晚拜訪赴台東陳樹菊女士，讚許陳述整個人氣色很好。陳樹菊也希望韓國瑜能為台灣這塊土地做一個無我無私的領導人。

陳樹菊表示，她是一個路邊攤生意人，對韓有信心。韓國瑜表示，一起打拚！

陳樹菊表示，她是甘苦人，賺台東人的錢，飲水思源，也回饋台東。聽說韓要來跟我見面，很高興！陳也提到，韓國瑜出身果菜市場，她當時也想喊：我在這裡！

(中時電子報)