扁明到雲嘉趴趴走 中監：緊盯行程是否違規 17:152019/11/26 中時 陳淑芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一邊一國行動黨公布，扁明到嘉義、雲林等公開行程。台中監獄回應，日前已報備，扁友會訪友行程。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一邊一國行動黨26日發布前總統陳水扁27日將到嘉義市及雲林縣等公開活動行程。台中監獄表示，陳水扁日前透過醫療小組報備，將出席扁友會「訪友行程」，中監將深入了解過程是否涉有違規情事。 一邊一國行動黨發布「不分區立委候選人兼澆水園丁」阿扁總統27日上午將到嘉義市、雲林縣莿桐鄉等2個公開媒體採訪行程。台中監獄26日傍晚回應指出，陳水扁是透過醫療小組提出報備，指稱將出席扁友會的「訪友行程」，中監會深入了解過程是否涉有違反規定情事。 (中時 ) #行程 #陳水扁 #台中 #扁友會 #出席 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中文山焚化廠更新 2024年完工 04:102019/11/22 地方新聞 列一邊一國不分區名單 扁：政治問題 15:302019/11/22 政治 蔡賴配民調超前？扁：最後一周很關鍵 16:202019/11/22 政治 一邊一國公布不分區 陳水扁列第6 16:372019/11/22 政治 談陸客觀光 宋楚瑜語出驚人 15:532019/11/23 政治 陳水扁：蔡韓都跟進我們的政策 19:422019/11/23 政治 最強酬庸王和他們的產地：民進黨 22:362019/11/23 政治 讚自家政策 扁稱韓蔡皆跟進 04:102019/11/24 地方新聞 談假共諜案 于美人：王立強就是大陸版黃琪 18:102019/11/25 政治 林文淵與綠營哥倆好 說受中共金援真搞笑 18:342019/11/25 財經 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 彰化某高職學生跑步猝死 網友熱議 校方出面澄清還原經過 - 社會 南投醫偷吃嫩妹 摩鐵、清境民宿滾床56回 - 社會 婚前收女友超猛淫片 男主角全是洋腸 驚覺自己是回收業！ - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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