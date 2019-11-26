一邊一國行動黨26日發布前總統陳水扁27日將到嘉義市及雲林縣等公開活動行程。台中監獄表示，陳水扁日前透過醫療小組報備，將出席扁友會「訪友行程」，中監將深入了解過程是否涉有違規情事。

一邊一國行動黨發布「不分區立委候選人兼澆水園丁」阿扁總統27日上午將到嘉義市、雲林縣莿桐鄉等2個公開媒體採訪行程。台中監獄26日傍晚回應指出，陳水扁是透過醫療小組提出報備，指稱將出席扁友會的「訪友行程」，中監會深入了解過程是否涉有違反規定情事。

(中時 )