北部9縣市第1屆高中生文學獎由武陵文教基金會董事長邱奕志（中）宣布首獎10萬元，而世紀鋼鐵結構公司董事長賴文祥（右）也贊助經費。（甘嘉雯攝）

北部9縣市文學獎首獎50萬元 歡迎高中生投稿

為配合政府鼓勵閱讀，培養創作風氣及提升市民藝文素養，財團法人桃園市武陵文教基金會與市府共同主辦「北部九縣市高中生文學獎比賽」，桃園市長鄭文燦說，寫作寫得好對青少年來說，快變成奢侈品，也經常會有火星文出現，希望針對高中生，激發他們寫作能力。

包括教育局長高安邦、武陵文教基金會董事長邱奕志、常務董事兼執行長何良鴻、常務董事兼六和高中校長林繼生等人都到場，邱奕志表示，凡就讀基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、連江縣、宜蘭縣或設籍以上地區之各公私立高中（職）學生（含進修部）皆可參加。

鄭文燦表示，表達能力訓練很重要，他經常看到網路上文字都詞不達意，有很多的火星文；希望青少年文學獎舉行，能夠給年輕人更多的空間。

文學獎主要負責規畫籌辦的武陵文教基金會常務董事林繼生熱愛文學，自己也出了4本書，更曾籌辦過30年以上學生及各類文學獎，他表示，學生寫作風氣越來越貧乏，除了一般升學考試的作文外，鮮有願意創作的人，大家整天埋首各種視頻中，希望藉由高額獎金文學獎的舉辦，能激勵學生創作，偶而「抬起頭」來，回歸文字思考。

基金會指出，散文類第1名獎金10萬元整；第2名獎金6萬元整；第3名獎金3萬元整；佳作10名，各得獎金1萬元整，新詩類第1名獎金6萬元整；第2名獎金4萬元整；第3名獎金2萬元整；佳作10名，各得獎金7000元整，即日起開始收件，至2020年1月20日截稿，投稿信箱：

[email protected]。

(中時 )