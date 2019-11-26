長達1個月的「2020台南不一樣、台南好young」耶誕跨年系列活動，26日由台南市長黃偉哲親自揭開重量級藝人名單，除了莎莎、吳建恆、劉宇珊等超強主持陣容，還有炎亞綸、畢書盡、閻奕格等超人氣歌手，以及兩大韓國天團Astro、（G）I-dle領軍獻唱，歡迎粉絲前來台南狂歡。

黃偉哲表示，今年的耶誕跨年系列活動，最重要的特色是從以往單一場次變成多場次，還將把公益的元素加進來，邀請社福團體和小朋友到搖滾區，也會邀請明星一起來從事公益活動。市府在有限的資源下，希望讓民眾得到最好、最高、最優質的娛樂享受。

「2020台南好young耶誕跨年系列活動」首先登場的是12月1日於南紡購物中心舉辦的「點亮府城音樂盛會」，邀請到享譽國際的美聲歌手Martin Hurkens（馬丁．賀肯斯）開唱，除了演唱代表作「You raise me up」，更將與台南的國小合唱團合作演唱「月亮代表我的心」。

12月14日則是為家長與兒童辦理的「耶誕市集親子音樂劇場」，由知名的「如果兒童劇團」，在蕭壠文化園區演出歡樂逗趣、帶有義式幽默的「媽媽咪呀」，現場還將妝點耶誕燈飾，並打造溫馨歡樂又有台南地方風味的耶誕市集。

至於眾星雲集的大型晚會，將安排在12月21日及28日，邀請到深受年輕人喜愛的國內外藝人，在永華市政中心西側廣場登場。其中，21日的晚會主持人由金鐘主持吳建恆、森林系美女劉宇珊擔任，演出陣容有韓國超級女團（G）I-dle、實力派偶像畢書盡、鐵肺歌手戴愛玲、演員跨界歌手張立昂、人氣饒舌歌手熊仔、聲林之王甜姐兒蓋兒、怪物實力新人J.Sheon等。

28日同樣在永華市政中心西側廣場的晚會，則由美食天后莎莎及吳建恆搭檔主持，演出陣容有韓國超級天團Astro、亞洲人氣偶像炎亞綸、R＆B嘻哈歌手高爾軒OSN、YouTube百萬訂閱歌手鄭茵聲、選秀實力歌手閻奕格、台語金曲歌王流氓阿德、千萬點閱歌手文慧如、入圍金曲獎最佳新人Karencici等。12月31日在台南美術館2館也有在地藝文團體演出，以及跨年倒數活動。

(中時 )