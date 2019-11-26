豐原葫蘆墩公園於花博期間，景致如詩如畫。（台中市議員陳清龍提供／陳世宗台中傳真）

豐原葫蘆墩公園目前淪為荒煙蔓草，軟埤仔溪乾涸見底。（台中市議員陳清龍提供／陳世宗台中傳真）

2018台中世界花博場地豐原葫蘆墩公園，展期結束提供居民運動休憩場所。市議員陳清龍26日痛心表示，花博才結束7個月，原本美麗的葫蘆墩公園竟變成一片荒蕪、雜草叢生，引起民眾強烈抨擊盧市府不應任其枯萎。市府表示，正研議整體水域環境改善，全力完善軟埤仔溪水域環境。

陳清龍說，為不讓葫蘆墩公園成為花博限定，花博尚未結束就不斷向市府建議「保留足跡館」、「爭取專款維護公園」；如今足跡館保留，但從明年預算書中，卻未見葫蘆墩公園專款維護經費，現況又慘不忍睹，實際走訪盆花植栽乾枯、樹木得病、軟埤仔溪河道長滿雜草。

陳清龍指出，目前葫蘆墩公園和花博期間儼如兩個世界！連當初種植花草的僱員都無奈心痛陳情，看著親手照料的花草植物全數枯萎「眼淚都掉下來」，盧團隊上任後根本無心維護，任其枯萎死亡，讓市民心痛不已；市府應比照秋紅谷、文心森林公園編預算維護。

建設局長陳大田表示，目前已編列約近1000萬元經費維護公園內花草樹木、座椅、裝置藝術、燈設等，也投注280萬元保全費用保障民眾休憩安全；公園內裝置藝術「竹跡館」，除定期塗漆維護外，也持續接洽外界團體參觀、表演，「創生館」則已上網公告委外標租，鼓勵企業家認養活化利用。

水利局強調，軟埤仔溪為市管區域排水，主要功能就是排洪，平日維護以防洪為優先考量，今年5月、9月皆進行河道清淤、雜草清除及河面整理工程，並不定期派工清理；目前正研議整體水域環境改善策略，全力完善軟埤仔溪水域環境。

(中時 )